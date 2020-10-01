В Ростовской и Воронежской областях полыхают степи

В Центральном Черноземье продолжают полыхать природные пожары. В Воронежской и Ростовской областях пал сухой травы перерастает в неконтролируемые лесные пожары.

Так, в Воронежской области МЧС за минувшие сутки удалось спасти от огня четыре населенных пункта, частично отстояли два поселения.

"В Павловском районе происходит горение сухой растительности и лесной подстилки на площади 35 га, в результате огнем уничтожено, предварительно 50 строений на общей площади 3500 кв.м. В Лискинском районе происходит горение на площади 30 га. Ни в одном из районов пострадавших нет", - говорится в сводке МЧС.

Спасатели отмечают, что везде ситуация осложняется порывистым ветром и отсутствием в необходимых объемах пожарного водоснабжения. Сейчас в регион перебрасываются Ил-76 и Бе-200 МЧС России, а также объединенная пожарная группировка (134 человека и 32 единицы техники).

В Ростовской области ситуация не проще. Очаги имеются в шести муниципальных образованиях, в двух населенных пунктах пожар уничтожил два жилых дома, эвакуированы восемь человек. Здесь тоже планируется привлечь к тушению авиацию, всего в работах по ликвидации огня участвуют 765 человек и 185 единиц техники.