01 Октября 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
(2020) | Фото: Газпром нефть

Ямальские нефтяники провели масштабные учения 

На Новопортовском месторождении "Газпром нефти" в ЯНАО прошли комплексные командно-штабные учения. Их цель – проверка готовности компании к оперативной ликвидации аварийных разливов нефти и отработка взаимодействия с государственными спасательными службами.

Как рассказали Накануне.RU в "Газпромнефть-Ямале", по легенде учений на территории месторождения произошла разгерметизация резервуара с нефтью. К месту происшествия были направлены аварийно-спасательные подразделения, сформированные из сотрудников нефтепромысла, службы безопасности, пожарных и медиков. Последствия были успешно ликвидированы в установленные сроки. В ГУ МЧС России по ЯНАО отметили, что все задачи были успешно выполнены.

(2020)|Фото: Газпром нефть

Ежемесячно на Новопортовском месторождении проводится свыше 60 учебно-тренировочных занятий по ликвидации аварий на производственных объектах. "Мы работаем в регионе с очень хрупкой экосистемой и в полной мере осознаем свою огромную ответственность за безопасность арктической природы. Прошедшие масштабные учения подтвердили нашу готовность к любым ситуациям", – подчеркнул генеральный директор "Газпромнефть-Ямала" Алексей Овечкин.

(2020)|Фото: Газпром нефть

Комплексные командно-штабные учения проходили на территории всей страны в рамках поручения президента РФ под личным контролем главы МЧС России Евгения Зиничева

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Ямальские нефтяники провели масштабные учения 

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Теги: Газпромнефть-Ямал, учения



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