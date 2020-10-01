"Дорога смерти". На Урале - новый скандал со школьниками, вынужденными ходить по опасной трассе?

Жители Алапаевска бьют тревогу. По их сведениям, в городе десятки школьников вынуждены идти после занятий по опасной для жизни дороге. Согласно поступившей информации, якобы муниципальные автобусы не заезжают за детьми после уроков.

Как рассказал корреспонденту Накануне.RU алапаевец Юрий Антонов, дети от 7 до 15 лет проходят самостоятельно 5 км. При этом к тому времени, когда вторая смена заканчивается, на улице уже темно.

По заверениям Антонова, транспортный коллапс возник на горе Ялунинская и в рабочем городке. Страдают 20 детей. "Там нет тротуара, который обязались построить для того, чтобы дети из школ №№5 и 6 не шли по обочине со стороны кладбища и брошенных гаражей. В итоге из-за неудобного расписания им приходится самим добираться", - сказал он.

Мэр Алапаевска подтвердил, что ранее проблема с автобусами для детей в пригороде действительно существовала. Но чиновник утверждает, что она уже решена.

"Проблемы со школьным автобусом возникали в деревне Алапаиха, в пригороде. Там мы запустили два рейса. Теперь там нет проблем с логистикой. В названных школах вообще нет второй смены. Они есть только в школах №№4 и 10, расположенных в Северном микрорайоне", - сказал Сайгид Билалов в беседе с нашим агентством.

Глава муниципалитета заявил, что Юрий Антонов якобы специально распространяет недостоверную информацию.

"Товарищу Антонову просто нужна работа. Эту работу ему не дают и он именно поэтому поднимает шум для того, чтобы на него обратили внимание и что-то предложили. У человека нет нормального образования. Что ему предлагать-то? Если будет работа, я ему ее дам. Он парень неплохой, но выбрал совсем не тот путь. У нас в городе население 44 тысячи человек и не всем можно дать работу", - заявил Билалов.

Проблема транспорта для детей ранее возникала в Полевском. Для школяров из поселка Красная горка отсутствовали автобусы. Дети были вынуждены идти по трассе, проблемой заинтересовались следователи.