В Подмосковье врачей "скорой помощи" попросили вернуться из отпусков

В Подмосковье врачей "скорой помощи", ушедших в отпуска, просят вернуться. Речь идет о МОССМП (Московская областная станция скорой медицинской помощи), сообщает telegram-канал Mash. Он опубликовал бланк заявления о добровольном переносе планового отпуска на период действия режима повышенной готовности, введенного на территории Московской области.

Издание отмечает, что пока официального приказа о возвращении из отпусков нет, директива носит рекомендательный характер. Причиной в текущей ситуации вряд ли может является что-то кроме усложняющейся ситуации по коронавирусу.

Напомним, на этой неделе Владимир Путин велел продлить выплаты медикам, работающим с коронавирусными больными (в т.ч. сотрудникам "скорой помощи") на октябрь. С ноября по конец года выплаты продолжатся, но, как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, оплачиваться будет только фактически отработанное время. Размер месячной выплаты останется таким же, как в предыдущие месяцы, если медицинский сотрудник отработает 21 смену. Соответственно, выплаты могут и вырасти, если рабочих смен будет больше. Контроль за отработкой смен возложат на руководство медучреждений.