01 Октября 2020
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Общество Челябинская область
аэропорт Челябинск имени Игоря Курчатова (2019) | Фото: Накануне.RU

Аэропорт Челябинска снова из-за тумана работает с задержками рейсов 

В ночь на 1 октября из-за густого тумана вновь задерживались рейсы как на вылет, так и на прилет в челябинском аэропорту "Игорь Курчатов", передает корреспондент Накануне.RU.

Ранним утром задерживаются вылет рейсов на Казань, Санкт-Петербург, Краснодар и Москву, но вылетел сочинский рейс. Пока не могут приземлиться самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга.

Челябинск второй день подряд накрывают туманы. Главное управление МЧС по региону предупредило жителей "о сильных туманах в отдельных районах области".

Напомним, что 30 сентября аэропорт "Курчатов" ночью и утром также был вынужден отправлять на посадку рейсы в соседний Екатеринбург, ситуация стабилизировалась лишь ближе ко второй половине дня.

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Аэропорт Челябинска снова из-за тумана работает с задержками рейсов 

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Теги: Аэропорт Игорь Курчатов, туман, задержка рейсов  



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