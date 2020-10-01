01 Октября 2020
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Происшествия Тюменская область
Пожар в СНТ &quot;Малинка&quot; по Велижанскому тракту (2020) | Фото: СУ Следственного комитета РФ по Тюменской области

Двое детей, пострадавших при пожаре в тюменском СНТ, умерли в больнице

В больнице скончались двое детей, пострадавших в пожаре в СНТ "Малинка", сообщили Накануне.RU в департаменте здравоохранения Тюменской области.

"Несмотря на все усилия врачей, из-за тяжёлого шока и развития полиорганной недостаточности двое детей сегодня утром скончались. Одному было шесть лет, второму – 11. За жизнь третьего ребёнка врачи продолжают бороться, но прогноз тоже неблагоприятный", - уточнили в департаменте.

Напомним, 30 сентября на территории Тюменской области в СНТ "Малинка" загорелся частный двухэтажный жилой дом. Сообщение спасатели получили в 5.20, в 5.56 они локализовали пожар, а в 7.02 – ликвидировали. Три маленьких брата пострадали, на месте погибла их пятилетняя сестра.

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Двое детей, пострадавших при пожаре в тюменском СНТ, умерли в больнице

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Теги: пожар, дети, погибшие, Малинка



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