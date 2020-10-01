Навальный заявил, что отравить его велел лично Путин

Немецкий журнал Spiegel анонсировал большое интервью с Алексеем Навальным цитатой создателя ФБК о том, кто, по его мнению, может стоять за атакой на него.

"Навальный говорил почти два часа и сказал, кого подозревает в покушении на его жизнь: "Я утверждают, что за преступлением стоял Путин, у меня нет других версий". Также Навальный объявил, что вернется в Россию. "Моя работа сейчас – оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!", - пишет издание.

Ранее Spiegel сообщил, что Навального в берлинской клинике Charite тайно посещала канцлер Германии Ангела Меркель. В администрации канцлера отрицать это не стали, Навальный тоже подтвердил, что виделся с главой правительства. Он, правда, отметил, что визит был не тайный, а частный.