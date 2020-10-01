Программу туристического кешбэка продлили до 10 января 2021 года

Правительство продлило программу туристического кешбэка до 10 января 2021 года, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Правда, условия предоставления бонуса несколько изменятся и расширятся. Так, в программе теперь смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы.

"Продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям программы сокращена с 4-х до 2-х ночей, минимальная стоимость путёвки больше не ограничивается (ранее – 25 тыс. руб.). Максимальный возврат будет составлять 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. руб. (ранее 15 тыс. руб.)", - отметили в правительстве.

Неизменным условием участия в программе является оплата картой "Мир".

Даты начала и окончания продаж туруслуг с кешбэком будут позднее объявлены Ростуризмом.

Напомним, ранее правительство направило на бонусную программу 15 млрд руб. На первом этапе программы туры и проживание с кешбэком можно было приобрести в течение недели с 21 по 28 августа. Поездку нужно было совершить с момента старта программы до конца 2020 года. Второй этап продаж продлится значительно дольше – не менее полутора месяцев.