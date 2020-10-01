Арбитраж Уральского округа подтвердил штраф "Т Плюс" в 30 млн за резкий рост тарифа на тепло

01 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Пермский край
отопительный сезон (2016) | Фото:Накануне.RU

Арбитраж Уральского округа подтвердил штраф "Т Плюс" в 30 млн за резкий рост тарифа на тепло

Арбитражный суд Уральского округа подтвердил решение коллег о штрафе ресурсоснабжающих организаций "Т Плюс", "Пермская сетевая компания" и "Т Плюс новые решения". Ранее они оштрафованы за махинации с поставками тепла в Кировском районе Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого управления ФАС.

"Решение Арбитражного суда Уральского округа по вопросу штрафных санкций поставило точку в судебных разбирательствах между антимонопольным ведомством и теплоэнергетическим холдингом, которые продолжались несколько лет. Дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компаний, входящих в одну группу ПАО "Т Плюс", было возбуждено в 2017 г., в итоге почти четырёхлетней работы, проведенной УФАС в интересах жителей Кировского района Перми, законность восторжествовала, а сумма назначенных штрафов поступила в бюджет", - говорит заместитель руководителя управления Николай Хаснуллин.

Напомним, компании наказаны за незаконное включение в систему теплоснабжения Кировского района Перми посредника. Целью такого поступка было незаконное обогащение за счет потребителей и городского бюджета. "Т Плюс" оштрафована на 30,4 млн руб, "ТНР" – на 10,5 млн руб., "ПСК" – на 100 тыс. руб. Кроме того, этим организациям в ближайшие полгода надо восстановить статус-кво, в том числе исключить "ТНР" из системы теплоснабжения Кировского района Перми.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Арбитраж Уральского округа подтвердил штраф "Т Плюс" в 30 млн за резкий рост тарифа на тепло

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Т Плюс, Пермская сетевая компания, Т Плюс новые решения, УФАС по Пермскому краю, штраф, теплоснабжение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.01.2020 11:35 Мск Прикамский Арбитраж оставил в силе штраф "Т Плюс" в 30 миллионов за резкий рост тарифа на тепло
Ранее 15.10.2019 08:00 Мск В Перми "Т Плюс" оштрафована на 30 миллионов за повышение тарифа на тепло в Кировском районе
Ранее 28.07.2017 16:16 Мск Краевой суд отменил тарифы "Т Плюс" в Кировском районе Перми за 2015 год

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети