Арбитраж Уральского округа подтвердил штраф "Т Плюс" в 30 млн за резкий рост тарифа на тепло

Арбитражный суд Уральского округа подтвердил решение коллег о штрафе ресурсоснабжающих организаций "Т Плюс", "Пермская сетевая компания" и "Т Плюс новые решения". Ранее они оштрафованы за махинации с поставками тепла в Кировском районе Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого управления ФАС.

"Решение Арбитражного суда Уральского округа по вопросу штрафных санкций поставило точку в судебных разбирательствах между антимонопольным ведомством и теплоэнергетическим холдингом, которые продолжались несколько лет. Дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компаний, входящих в одну группу ПАО "Т Плюс", было возбуждено в 2017 г., в итоге почти четырёхлетней работы, проведенной УФАС в интересах жителей Кировского района Перми, законность восторжествовала, а сумма назначенных штрафов поступила в бюджет", - говорит заместитель руководителя управления Николай Хаснуллин.

Напомним, компании наказаны за незаконное включение в систему теплоснабжения Кировского района Перми посредника. Целью такого поступка было незаконное обогащение за счет потребителей и городского бюджета. "Т Плюс" оштрафована на 30,4 млн руб, "ТНР" – на 10,5 млн руб., "ПСК" – на 100 тыс. руб. Кроме того, этим организациям в ближайшие полгода надо восстановить статус-кво, в том числе исключить "ТНР" из системы теплоснабжения Кировского района Перми.