01 Октября 2020
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Экономика Центральный ФО Москва
мусор, мусоропереработка, прессовка мусора, мусорная реформа (2019) | Фото: &quot;РТ-Инвест&quot;

Заводы по утилизации мусора в Подмосковье построит турецкий подрядчик

Компания "РТ-Инвест" выбрала генерального подрядчика для строительства заводов по энергоутилизации отходов в Солнечногорском и Богородском округах Московской области. Тендер проходил в течение восьми месяцев, участвовали шесть компаний, в итоге победителем была признана турецкая Yenigün Construction Industry & Commerce Inc, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "РТ-Инвеста".

Заказчиком проекта выступает "АГК-1", входящая в "РТ-Инвест", руководством компании подписан договор на работы по подготовительной стадии двух проектов вблизи населенных пунктов Хметьево и Тимохово. Как напомнили в российской компании, год назад корпорация Yenigun также выиграла аналогичный конкурс на строительство завода по утилизации мусора в Наро-Фоминском округе.

"Заводы по энергоутилизации – самые высокотехнологичные проекты "РТ-Инвест". Для их реализации были консолидированы уникальный опыт и наилучшие технологии крупнейших корпораций "Hitachi Zosen Inova", "Ростех" и "Росатом". Поэтому мы выбрали подрядчика высокого международного уровня - строительного гиганта Yenigun. В создание собственной комплексной системы обращения с отходами "РТ-Инвест" за 4 года привлечет более 180 млрд руб. инвестиций, и уже к 2023 году 4 млн тонн отходов в Московской области будут проходить обязательную промышленную сортировку, а 2,8 млн тонн - термически перерабатываться в энергию", - рассказал генеральный директор "РТ-Инвест" Андрей Шипелов.

Строительная корпорация Yenigun уже приступила к работам на трех площадках. В результате к 2023 году в Московской области будут введены в эксплуатацию четыре завода по термической переработке мусора и отходов в электроэнергию, каждый такой объект должен по проекту вырабатывать 75 МВт энергии и при этом перерабатывать до 700 тыс. т отходов в год.

Напомним, что АО "РТ-Инвести" создано в 2012 году как "дочка" "Ростеха", в настоящий момент компанией запроектировано создание четырех заводов по переработке и утилизации отходов в Подмосковье, один такой объект проектируется на территории Татарстана.

Накануне.RU рассказывало недавно о проблемах, выявленных Счетной палатой России в реализации "мусорной реформы"

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Заводы по утилизации мусора в Подмосковье построит турецкий подрядчик

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Теги: Андрей Шипелов, РТ-Инвест, Yenigun, утилизация мусора, мусорная реформа



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