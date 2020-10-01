01 Октября 2020
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
проект, рабочие, инженеры, сургутский район (2020) | Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Реализация инвестпроекта по созданию завода нефтяных сварных труб в Сургутском районе идет по плану

В Сургутском районе побывали представители департамента экономического развития Югры. Цель визита -  проинспектировать на месте ход реализации стратегического проекта по выпуску нефтяных сварных труб на территории Сургутского района, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, между департаментом экономического развития и хозяйствующим субъектом «ТенарисСеверсталь» заключено соглашение о реализации инвестпроекта на территории района. Предприятие взяло на себя ответственность за реализацию проекта, департамент - обязательства выдать земельный участок без конкурса.

проект, рабочие, инженеры, сургутский район, трубецкой(2020)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

"В рамках данного соглашения посещаем объект, фиксируем выполнение взаимных обязательств. Отрадно, что работы здесь идут в соответствии с дорожной картой", -  отметил Сергей Пестряков, начальник управления инвестиционной политики Департамента экономического развития Югры. 

сургутский район, стройплощадка(2020)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой  неоднократно подчеркивал, насколько важен для территории этот инвестпроект. Новый завод  - это создание  500 рабочих мест и, соответственно, пополнение бюджетов муниципалитета и субъекта за пять лет в размере порядка 6 млрд рублей. Увеличение налоговых поступлений будет направлено на решение социальных задач. 

"В общей сложности завод займёт площадь более тридцати гектаров в промышленной зоне поселения Солнечного. Большая её часть была предоставлена муниципалитетом без торгов", -  сообщил Андрей Трубецкой. 

По словам генерального директора ООО «ТенарисСеверсталь» Олега Казарского реализация проекта, несмотря на пандемию коронавируса, реализуется в соответствии с дорожной картой. Уже завершены подготовительные работы по отсыпке территории, выполнена выторфовка, отсыпка песком, трамбование, забиты тестовые сваи. Уже начались работы по строительству временных дорог. 

проект, рабочие, инженеры, сургутский район(2020)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Елена Мельникова, начальник управления инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления пояснила:" Разрешение на строительство мы выдали в августе текущего года. Сегодня инвестором уже выполнен ряд подготовительных мероприятий. Для начала основных строительных работ на территории обустраивают два въезда и круговую дорогу внутри участка. Вопросы по обеспечению газом и электроэнергией решены. Практически на 95 % проведены работы по газоснабжению территории. Что касается электроснабжения, то проектная документация сейчас находится на экспертизе".

проект, рабочие, инженеры, сургутский район(2020)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы администрации Сургутского района, ожидается, что  проектная мощность производства составит 300 тысяч тонн продукции в год.

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Реализация инвестпроекта по созданию завода нефтяных сварных труб в Сургутском районе идет по плану

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Теги: сургутский район, инвестпроект, сварные трубы, трубецкой



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