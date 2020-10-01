Реализация инвестпроекта по созданию завода нефтяных сварных труб в Сургутском районе идет по плану

В Сургутском районе побывали представители департамента экономического развития Югры. Цель визита - проинспектировать на месте ход реализации стратегического проекта по выпуску нефтяных сварных труб на территории Сургутского района, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, между департаментом экономического развития и хозяйствующим субъектом «ТенарисСеверсталь» заключено соглашение о реализации инвестпроекта на территории района. Предприятие взяло на себя ответственность за реализацию проекта, департамент - обязательства выдать земельный участок без конкурса.

"В рамках данного соглашения посещаем объект, фиксируем выполнение взаимных обязательств. Отрадно, что работы здесь идут в соответствии с дорожной картой", - отметил Сергей Пестряков, начальник управления инвестиционной политики Департамента экономического развития Югры.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой неоднократно подчеркивал, насколько важен для территории этот инвестпроект. Новый завод - это создание 500 рабочих мест и, соответственно, пополнение бюджетов муниципалитета и субъекта за пять лет в размере порядка 6 млрд рублей. Увеличение налоговых поступлений будет направлено на решение социальных задач.

"В общей сложности завод займёт площадь более тридцати гектаров в промышленной зоне поселения Солнечного. Большая её часть была предоставлена муниципалитетом без торгов", - сообщил Андрей Трубецкой.

По словам генерального директора ООО «ТенарисСеверсталь» Олега Казарского реализация проекта, несмотря на пандемию коронавируса, реализуется в соответствии с дорожной картой. Уже завершены подготовительные работы по отсыпке территории, выполнена выторфовка, отсыпка песком, трамбование, забиты тестовые сваи. Уже начались работы по строительству временных дорог.

Елена Мельникова, начальник управления инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления пояснила:" Разрешение на строительство мы выдали в августе текущего года. Сегодня инвестором уже выполнен ряд подготовительных мероприятий. Для начала основных строительных работ на территории обустраивают два въезда и круговую дорогу внутри участка. Вопросы по обеспечению газом и электроэнергией решены. Практически на 95 % проведены работы по газоснабжению территории. Что касается электроснабжения, то проектная документация сейчас находится на экспертизе".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы администрации Сургутского района, ожидается, что проектная мощность производства составит 300 тысяч тонн продукции в год.