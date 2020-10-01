01 Октября 2020
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Общество Тюменская область
Кнопка, проглотил, Тюмень (2020) | Фото: ОКБ №2

В Тюмени врачи достали из бронхов подростка канцелярскую кнопку

Врачи ОКБ №2 Тюмени достали из правого бронха 11-летнего пациента канцелярскую кнопку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе клиники.

11-летний житель села Ярково мучился от кашля, причину которого установить было сложно. В родном селе на рентгене грудной клетки врачи обнаружили инородный предмет, после чего направили ребенка в тюменскую больницу. Врачи ОКБ №2 сделали компьютерную томографию органов грудной клетки. Важно было также определить, повреждены ли соседние органы, насколько близко к инородному телу проходят крупные кровеносные сосуды. После исследования врачи приняли решение без разрезов удалить инородное тело через рот.

"Инородное тело имело острые края, и при его извлечении был риск повредить бронх и сосуд, получить кровотечение. Поэтому мы в составе операционной бригады и заведующимдетского хирургического отделения №2 Валерием Чевжиком были готовы ко всему", - отметил заведующий эндоскопическим отделением клиники Дмитрий Иванов.

Кнопка, проглотил, Тюмень(2020)|Фото: ОКБ №2

Врачи осторожно, практически не сдвинув с места, смогли перевернуть кнопку по оси бронха остриём вниз. После при помощи эндоскопических щипцов и ригидного бронхоскопа извлекли кнопку.

"Операция длилась около часа и прошла успешно. Всё обошлось без открытого вмешательства, тяжёлых осложнений и последствий", - сказал Иванов.

Пострадавший лечится в профильном отделении и идёт на поправку.

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В Тюмени врачи достали из бронхов подростка канцелярскую кнопку

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Теги: канцелярская кнопка, ОКБ №;2, бронхи



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