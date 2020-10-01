01 Октября 2020
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Владимир Солодов (2020) | Фото: sakha.gov.ru

Недавно избранный губернатор Камчатки объявил о создании Министерства счастья

Недавно избавившийся от приставки врио губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил о создании в регионе министерства счастья. Оно появится в рамках реформы органов исполнительной власти (пять министерств укрупнят, шесть органов полностью упразднят, пять переименуют, два агентства станут министерствами.  

"Я мотивирован большим результатом, а главным критерием достижения этого результата для меня, хоть и несколько философски, является счастье людей. Счастье с одной стороны нельзя измерить, но с другой стороны я глубоко убеждён, что именно такой глобальный моральный ориентир должен быть у руководителей регионов. Мне, действительно, важно, что на моей позиции я могу делать немного более счастливыми каждый день сотни тысяч человек. Именно поэтому сейчас в практике мы тоже реализуем этот подход. Я сейчас провожу реформу органов власти Камчатского края, и мы приняли решение создать министерство счастья", - заявил Солодов, выступая на сессии "Медиашколы: Дальневосточный репортер" в Петропавловске-Камчатском.

"Официально ведомство будет называться Министерство социального благополучия и семейной политики, но сокращённо это именно про счастье. Мне важно этот переход осуществить, уйти от "министерства обиженных и обездоленных". Конечно, мы будем заниматься людьми в сложной ситуации, но нам нужно их сделать благополучными, счастливыми, заниматься не просто решением проблем, которые наболели, а тем, чтобы люди были благополучными. Может это из наших уст звучит немного пафосно и декларационно, но на самом деле другой мотивации у руководителя региона, я считаю, быть не может", - заявил Солодов.

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Недавно избранный губернатор Камчатки объявил о создании Министерства счастья

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Теги: владимир солодов, камчатка, министерство счастья, социальная политика



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