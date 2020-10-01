46% россиян репродуктивного возраста не собираются заводить детей

46% россиян в возрасте от 18 до 45 лет не собираются заводить детей. Причина – неустойчивое материальное положение или просто не хотят. Таковы данные исследования Аналитического центра НАФИ, на которое ссылается ТАСС.

"В желании завести детей россияне репродуктивного возраста разделились практически поровну: 46% не планируют заводить детей, 42% сообщили о желании и готовности завести ребенка. Среди тех, кто не планирует заводить детей, женщин больше, чем мужчин (51% против 41%). Молодежь от 18 до 24 лет - самая многочисленная возрастная группа среди желающих заводить детей", - говорится в исследовании.

Интересно, что бездетные россияне и россияне-родители в последние два года составляют два мощных тренда. Так, доля бездетных россиян, которые хотят завести детей, сократилась до 60%, а доля тех, кто планирует завести еще одного ребенка, уже являясь родителем, выросла до 25%.

Почти половина (24%) тех, кто не собирается заводить детей, объясняет это сложным финансовым положением. 15% ссылаются на отсутствие партнера, на плохие жилищные условия – 12%.