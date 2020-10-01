01 Октября 2020
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Заседание суда по делу Владимира Романюка и Сергея Глущенко (2020) | Фото: Накануне.RU

Армяне, "ягненок" и игорный бизнес: бывший замглавы ГУ МВД получил крупный срок

В четверг Октябрьский районный суд Екатеринбурга огласил приговор по уголовному делу бывшего заместителя начальника ГУ МВД России по Свердловской области Владимира Романюка и бывшего главы ОМВД по Ярославскому району Москвы Сергея Глущенко. Оба получили крупные сроки заключения.

Напомним, первого обвиняли в получении взяток в крупном и особо крупном размерах, второго - в посредничестве. Расследование показало, что в 2016 году в Екатеринбурге Романюк при помощи Глущенко неоднократно получал от местных бизнесменов, занимавшихся незаконной организацией и проведением азартных игр, взятки на общую сумму в 1,5 млн руб.

Как сообщали ранее в СКР, деньги предназначались за бездействие в пресечении деятельности коммерсантов Галстяна, Симоняна, Мартиросяна и возвращение им изъятого игрового оборудования. Задержали генерал-майора Романюка в 2018 году.

Как передает корреспондент Накануне.RU, сегодня в ходе заседания судья, зачитывая приговор, сообщила, что переговоры о взятке Романюк вел прямо в служебном кабинете областного Главка на улице Ленина.

Заседание суда по делу Владимира Романюка и Сергея Глущенко(2020)|Фото: Накануне.RU

Заседание суда по делу Владимира Романюка и Сергея Глущенко(2020)|Фото: Накануне.RU

По данным следствия, Романюк, не желая лично встречаться с взяткодателем, предложил Глущенко стать посредником, и тот согласился. Затем Романюк отдал приказ подчиненным "закрыть глаза" на незаконную деятельность по организации азартных игр и не принимать мер по изъятию игровых автоматов. После этого Глущенко получил 1,2 млн руб. в качестве взятки. Романюк же приказал ему отвезти деньги в Москву и оставить там на хранение.

Впоследствии аналогичная схема была повторена с другим бизнесменом. Тогда часть автоматов изъяли, но Романюк потребовал от подчиненных их вернуть: на этот раз сумма взятки составила 300 тыс. руб. Деньги Глущенко получил в одном из ресторанов Екатеринбурга. В ходе судебного заседания выяснилось, что когда он прилетал в уральскую столицу, бизнесмены оплачивали его гостиницу и походы в ресторан - на это ушло еще 200 тыс. руб. А во время личной встречи Глущенко сообщил им, что "работает на армян в Москве".

Изъятием автоматов занимался бывший глава отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиП) УМВД Екатеринбурга Эдуард Воронин: между собой бизнесмены называли его "ягненок". Он уже был осужден в июле 2020 года за содействие игорному бизнесу к пяти годам лишения свободы условно и штрафу 350 тыс. руб. Имя Воронина также всплывало и в деле бывшего главы УМВД Екатеринбурга Игоря Трифонова.

Заседание суда по делу Владимира Романюка и Сергея Глущенко(2020)|Фото: Накануне.RU

Заседание суда по делу Владимира Романюка и Сергея Глущенко(2020)|Фото: Накануне.RU

В ходе судебного заседания Глущенко признал вину только по одному эпизоду. А Романюк в показаниях сообщил, что никакого указания крышевать игорный бизнес он не давал, и заявил, что хотел сделать вид, что помогает Глущенко получить деньги от бизнесменов, но брать их не собирался. Поэтому, с его слов, он и сказал отвезти их в Москву.

Суд, изучив все доказательства, признал их достаточными для обвинительного приговора. По словам судьи, вина Глущенко и Романюка доказана и подтверждается по всем эпизодам. Показания Романюка о том, что он не собирался оставлять деньги себе, суд посчитал недостоверными и расценил это как способ защиты.

Глущенко получил 7,5 лет в колонии строгого режима и штраф 2,5 млн руб. Романюк - 8,5 лет "строгача" и штраф 2 млн. Оба сказали, что приговор им понятен. А бывший замглавы ГУ МВД при этом проронил: "Весело..."

Обоих взяли под стражу в зале суда.

Владимир Романюк(2020)|Фото: Накануне.RU

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Армяне, "ягненок" и игорный бизнес: бывший замглавы ГУ МВД получил крупный срок

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Теги: Романюк, Глущенко, суд, приговор, Екатеринбург



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