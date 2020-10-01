СМИ: Ростех продолжает сертифицировать самолеты у лишенного полномочий МАК

Авиационный кластер Ростеха продолжает работать с Авиарегистром Межгосударственного авиационного комитета (АРМАК) в вопросах сертификации как самолетов в целом, так и отдельных узлов (например, двигателей), пишут "Ведомости". Этим не довольна Росавиация, которой пять лет назад были переданы функции сертификации. Противостояние может привести к затягиванию выхода продукции на рынок и без того в не простое время, когда новые самолеты почти никому не по карману.

АРМАК был лишен полномочий по сертификации после скандального банкротства авиакомпании "Трансаэро". Перевозчик принадлежал Александру Плешакову, сыну бессменного председателя МАК Татьяны Анодиной. Правительство Медведева не раз предпринимало попытки лишить МАК и других полномочий (в частности, расследования авиационных происшествий в России). И, кстати, говорят, что лично Медведев говорил главе Ростеха Сергею Чемезову, что возврат к сертификации МАКом нецелесообразен.

Чемезов на это жаловался Путину, указывая на то, что у Росавиации нет соглашений со многими иностранными службами сертификации (в частности, с европейским EASA), это может привести к необходимости повторной сертификации за рубежом, а значит – к росту стоимости проектов и затягиванию выхода на серийное производство.