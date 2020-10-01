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Общество Свердловская область
выставка, памятная акция за возвращение Краснознаменной группы (2019) | Фото: Накануне.RU

Экспертиза одобрила проект восстановления Краснознаменной группы в Екатеринбурге

Проект капитального ремонта подъемных механизмов плотины городского пруда в Екатеринбурге, где планируется установить Краснознаменную группу, получил положительное заключение экспертизы. Как передает корреспондент Накануне.RU, документ опубликован на сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.
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Как говорится в рабочей документации, в рамках восстановления существующей конструкции Краснознаменной группы предусмотрены реставрация надломленных алюминиевых элементов; их очистка и окраска; изготовление и окраска нового стального каркаса, а также монтаж стального каркаса и алюминиевых элементов. В итоге эксперт Денис Писарев дал положительное заключение проекту.

Напомним, памятник был варварски демонтирован в ночь с 25 на 26 января 2013 года по распоряжению мэрии и без согласования с горожанами. На монументе размещался Орден Ленина, которым город был награжден в 1973 году за борьбу с фашизмом, героический труд и вклад в научный прогресс. Сам орден был снят еще раньше – в 2009 году.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский несколько лет обещает вернуть монумент. Недавно мэр, говоря о Краснознаменной группе, заявил, что "в следующем году мы ее точно откроем".

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Экспертиза одобрила проект восстановления Краснознаменной группы в Екатеринбурге

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Теги: Краснознаменная группа, проект, Екатеринбург



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