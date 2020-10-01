01 Октября 2020
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ФК &quot;Краснодар&quot; (2020) | Фото: Пресс-служба ФК &quot;Краснодар&quot;

"Краснодар" впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов

Футбольный клуб "Краснодар" впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов UEFA (ЛЧ).

Накануне российский клуб обыграл на выезде греческий ПАОК в ответном матче раунда плей-офф. Вторая игра так же как и первая завершилась со счётом 2:1 в пользу российской команды.

В составе "быков" забил Реми Кабелла (78-я минута), ещё один мяч в свои ворота отправил Яннис Михаилидис (73). У проигравших единственный мяч забил Омар Эль-Каддури (77).

Первый раз за всю российскую историю в групповом этапе ЛЧ сыграют три команды. "Краснодар", московский "Локомотив" и петербургский "Зенит" узнают своих соперников по турниру уже сегодня вечером.

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"Краснодар" впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов

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Теги: Краснодар, ПАОК, Лига чемпионов, квалификация, плей-офф, победа



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