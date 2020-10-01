"Краснодар" впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов

Футбольный клуб "Краснодар" впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов UEFA (ЛЧ).

Накануне российский клуб обыграл на выезде греческий ПАОК в ответном матче раунда плей-офф. Вторая игра так же как и первая завершилась со счётом 2:1 в пользу российской команды.

В составе "быков" забил Реми Кабелла (78-я минута), ещё один мяч в свои ворота отправил Яннис Михаилидис (73). У проигравших единственный мяч забил Омар Эль-Каддури (77).

Поединок в Салониках стал 5️⃣0️⃣0️⃣ официальным матчем «Краснодара» за всю историю 😎



И мы впервые в истории пробились в групповой этап #ЛЧ 🙌



Поздравляем и вас, друзья, и говорим спасибо за поддержку и веру в команду 🖤💚#ПАОККраснодар #БыкиВЕвропе #ЛЧ #СПобедой #ВпередБыки pic.twitter.com/NXHB1a7mtN — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) September 30, 2020

Первый раз за всю российскую историю в групповом этапе ЛЧ сыграют три команды. "Краснодар", московский "Локомотив" и петербургский "Зенит" узнают своих соперников по турниру уже сегодня вечером.