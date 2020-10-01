01 Октября 2020
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Алина Загитова (2019) | Фото:instagram.com/azagitova

Ирина Роднина назвала Загитову "Муму фигурного катания"

71-летняя депутат Госдумы от "Единой России" Ирина Роднина крайне резко высказалась о действующей олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.

В прошлом году Загитова примерно в середине сезона (неудачно складывавшегося для нее) объявила о приостановке спортивной карьеры. В этом году она была включена в состав сборной, но на контрольных прокатах перед сезоном не появилась, объяснив это желанием работать над карьерой телеведущей – 18-летняя спортсменка стала соведущей нового сезона шоу "Ледниковый период" на Первом канале.

"Буду ли я смотреть "Ледниковый период" с Загитовой? Я этим вообще не интересуюсь! Муму фигурного катания меня не интересует", - заявила Роднина в интервью Sport24.

Трехкратная олимпийская чемпионка уже проходилась по Загитовой и ее выбору в пользу телекарьеры: "Это такой коммерческий подход — ведь на прокаты придут несколько сот человек, и начнутся пересуды о ее форме, а на Первом канале она будет каждую неделю светиться и при этом получать гонорар. Но, сказать честно, была бы она поумнее, сказала бы, что снимается в связи с учебой".

В этом году Алина Загитова стала студенткой Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС). Девушка поступила на факультет журналистики, ее специализацией будет продюсирование и культурная политика.

Пользователи раскритиковали слова Родниной, кто-то даже заподозрил ее в зависти. Другие, впрочем, вспомнили, что Роднина имеет больше титулов, чем Загитова – три олимпийских золота и десять титулов чемпионки мира. "Это значит, что она хорошо кружится, мчится и подскакивает. Что она с этими компетенциями делает при власти? Вот этот вопрос, думаю, задают себе многие", - парируют поклонникам Родниной.

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Ирина Роднина назвала Загитову "Муму фигурного катания"

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Теги: ирина роднина, алина загитова, ледниковый период, фигурное катание, олимпийская чемпионка



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