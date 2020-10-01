СМИ: электроэнергия может подорожать на 9 процентов

01 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Коллаж, плата за электричество (2020) | Фото: Накануне.RU

СМИ: электроэнергия может подорожать на 9 процентов

Кабмину России пока не удается согласовать все новые долгосрочные инвестиционные проекты в энергетике с требованием президента РФ Владимира Путина о том, чтобы рост цен на электроэнергию не превышал инфляцию.

Даже в базовом сценарии в 2027–2032 годах рост цены электроэнергии достигнет 5% при ожидаемой инфляции 4%. Если правительство одобрит модернизацию ТЭС на Дальнем Востоке и другие проекты, цены вырастут более 9%. Генерирующие компании считают, что в расчетах заложен слишком медленный рост потребления электроэнергии, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, правительство РФ в очередной раз озвучило планы по уходу от перекрестного субсидирования (ПС) в электроэнергетике. Согласно проекту программы по развитию электроэнергетики до 2035 года, за 15 лет его объемы будут снижены на 60% и составят всего 100 млрд руб. в год.

Некоторые эксперты называют такие меры необходимыми, так как в 2020 году объем всех программ субсидирования на рынке электроэнергии уже превысил 1 трлн руб. Однако реализация планов, как считают аналитики, невозможна без доведения тарифов населения до "экономически обоснованных", что может привести к одномоментному скачку цены более чем на 50%.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СМИ: электроэнергия может подорожать на 9 процентов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: электроэнергия, цены



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети