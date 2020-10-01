СМИ: электроэнергия может подорожать на 9 процентов

Кабмину России пока не удается согласовать все новые долгосрочные инвестиционные проекты в энергетике с требованием президента РФ Владимира Путина о том, чтобы рост цен на электроэнергию не превышал инфляцию.

Даже в базовом сценарии в 2027–2032 годах рост цены электроэнергии достигнет 5% при ожидаемой инфляции 4%. Если правительство одобрит модернизацию ТЭС на Дальнем Востоке и другие проекты, цены вырастут более 9%. Генерирующие компании считают, что в расчетах заложен слишком медленный рост потребления электроэнергии, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, правительство РФ в очередной раз озвучило планы по уходу от перекрестного субсидирования (ПС) в электроэнергетике. Согласно проекту программы по развитию электроэнергетики до 2035 года, за 15 лет его объемы будут снижены на 60% и составят всего 100 млрд руб. в год.

Некоторые эксперты называют такие меры необходимыми, так как в 2020 году объем всех программ субсидирования на рынке электроэнергии уже превысил 1 трлн руб. Однако реализация планов, как считают аналитики, невозможна без доведения тарифов населения до "экономически обоснованных", что может привести к одномоментному скачку цены более чем на 50%.