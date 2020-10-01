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Пермь, аэропорт, Большое Савино (2018) | Фото: http://aviaperm.ru/

В аэропорту Перми завершаются работы по первому этапу реконструкции

На территории пермского аэропорта подходят к концу работы по первому этапу реконструкции.

Как сообщили Накануне.RU в правительстве региона, завершается обустройство перрона, стоянки на три самолета и рулежной дорожки С. Следующим этапом станут лабораторные испытания прочности уложенного бетона. После этого в Росавиацию будет направлен запрос на временную эксплуатацию инфраструктуры, до ее ввода в эксплуатацию.

Только после этого пять телетрапов начнут работать. Они смонтированы и присоединены к трем галереям аэропорта.

Второй этап реконструкции включает укрепление взлетно-посадочной полосы, что позволит аэропорту Перми принимать самолеты любого класса и расширит возможности авиасообщения.

Напомним, контракт с предыдущим субподрядчиком был расторгнут из-за того, что он не выдерживал сроки. Новый субподрядчик​ СУ-9​ работает в графике, а в ближайшее время планирует даже перейти на круглосуточный режим. Это позволит ему еще ускориться и​, возможно, завершить работы с опережением сроков.

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В аэропорту Перми завершаются работы по первому этапу реконструкции

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Теги: Пермь, аэропорт, реконструкция



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