01 Октября 2020
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Открытие новой подстанции Скорой медицинской помощи в Академическом районе города Екатеринбурга (2019) | Фото: екатеринбург.рф, Федор Серков

На ЕКАД в ДТП пострадал годовалый ребенок

Вечером 30 сентября на 18 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги произошла автоавария, в результате которой пострадали трое.

Как сообщили Накануне.RU в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, водитель "Газели" двигался со стороны Екатеринбурга в направлении Березовского и столкнулся с грузовой автомашиной "Мерседес" с полуприцепом, "Газелью" и "Тойотой".

В результате пострадали водитель и два пассажира "Тойоты", в том числе ребенок 1,4 года. Все они госпитализированы.

Также, травмы получил водитель "ГАЗели", который предварительно спровоцировал аварию.

Отмечается, что благодаря тому, что ребенок находился на заднем пассажирском сидении в детском автокресле и был пристегнут ремнем безопасности, удалось избежать серьезных травм.

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На ЕКАД в ДТП пострадал годовалый ребенок

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Теги: Екатеринбург, ДТП, ребенок



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