На ЕКАД в ДТП пострадал годовалый ребенок

Вечером 30 сентября на 18 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги произошла автоавария, в результате которой пострадали трое.

Как сообщили Накануне.RU в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, водитель "Газели" двигался со стороны Екатеринбурга в направлении Березовского и столкнулся с грузовой автомашиной "Мерседес" с полуприцепом, "Газелью" и "Тойотой".

В результате пострадали водитель и два пассажира "Тойоты", в том числе ребенок 1,4 года. Все они госпитализированы.

Также, травмы получил водитель "ГАЗели", который предварительно спровоцировал аварию.

Отмечается, что благодаря тому, что ребенок находился на заднем пассажирском сидении в детском автокресле и был пристегнут ремнем безопасности, удалось избежать серьезных травм.