01 Октября 2020
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Политика В России За рубежом
Путин, телефон, (2016) | Фото:

Макрон и Путин обсудили бои в Нагорном Карабахе и ситуацию в Белоруссии

Главы России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудили боевые действия в Нагорном Карабахе, а также политическую ситуацию в Белоруссии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Президенты призвали стороны в Карабахе к "скорейшему и полному прекращению огня, деэскалации напряженности и проявлению максимальной сдержанности".

Детали беседы о Белоруссии не приводятся.

Ранее Совет безопасности Организации объединенных наций призвал Армению и Азербайджан незамедлительно прекратить боевые действия. В организации призывают "снизить напряженность и без промедления вернуться к переговорам".

Конфликт в Нагорном Карабахе разгорелся 27 сентября. С обеих сторон есть жертвы и потери техники. Ранее Пашинян позвонил Путину.

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Макрон и Путин обсудили бои в Нагорном Карабахе и ситуацию в Белоруссии

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Теги: Макрон, Путин, Белоруссия



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