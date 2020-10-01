Макрон и Путин обсудили бои в Нагорном Карабахе и ситуацию в Белоруссии

Главы России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудили боевые действия в Нагорном Карабахе, а также политическую ситуацию в Белоруссии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Президенты призвали стороны в Карабахе к "скорейшему и полному прекращению огня, деэскалации напряженности и проявлению максимальной сдержанности".

Детали беседы о Белоруссии не приводятся.

Ранее Совет безопасности Организации объединенных наций призвал Армению и Азербайджан незамедлительно прекратить боевые действия. В организации призывают "снизить напряженность и без промедления вернуться к переговорам".

Конфликт в Нагорном Карабахе разгорелся 27 сентября. С обеих сторон есть жертвы и потери техники. Ранее Пашинян позвонил Путину.