01 Октября 2020
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Армия и ВПК В России
ЗРК &quot;Кинжал&quot; (2019) | Фото:archive.mil.ru

Доклад: военная мощь РФ находится на самом высоком уровне

Международный институт стратегических исследований (IISS) подготовил доклад, из которого следует, что российские вооруженные силы находятся на высшем уровне боеспособности со времен холодной войны.

По словам аналитиков, Россия начала модернизацию после того, как вооруженные силы показали неудовлетворительные результаты в 2008 году при военных действиях в Южной Осетии.

"Российские вооруженные силы сегодня — это действенный военный инструмент", следует из доклада IIS. В нем отмечаются особые улучшения по ядерному вооружению и у ВКС РФ, пишет "Коммерсант".

Ранее президент России Владимир Путин сегодня поздравил с Днем оружейника выдающегося конструктора ракетной и ракетно-космической техники, кандидата технических наук, профессора, почетного генерального директора, почетного генерального конструктора, советника по науке ВПК "НПО машиностроения" Герберта Ефремова.

Во время беседы с Ефремовым по видеосвязи Путин отметил, что Россия обладает самым совершенным оружием, которого нет у других стран.

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Доклад: военная мощь РФ находится на самом высоком уровне

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Теги: оружие, Россия, военная мощь



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