МИД РФ: Германия прячется за спины союзников в ситуации с Навальным

Российское министерство иностранных дел прокомментировало выступление главы МИД ФРГ Хайко Мааса на Генассамблее в ООН.

В ходе выступления он призвал Москву расследовать случившееся с оппозиционером Алексеем Навальным. В случае отказа Маас предупредил о введении санкций. Как сказано в заявлении внешнеполитического ведомства России, это попытка "переложить ответственность за свое нежелание взаимодействовать с нами по этому делу на других, спрятавшись за спину союзников и международных структур".

Как напомнили в МИД РФ, Берлин до сих пор не ответил ни на один из трех направленных Москвой запросов о правовой помощи в расследовании произошедшего.

Ранее в МИД России сообщили, что организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит наличие "Новичка" в анализах оппозиционера Алексея Навального. В министерстве говорят о политической ангажированности организации, эксперты которой исследуют результаты анализов политика и проверяют версию властей Германии о наличии в них яда.

Как напомнили во внешнеполитическом ведомстве, Генпрокуратура России направила властям ФРГ уже три запроса о правовой помощи в расследовании возможного отравления Навального.