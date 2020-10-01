01 Октября 2020
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Общество В России
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Роспотребнадзор выход на плато в 9 тыс. заболевших COVID-19 ожидается через пару недель

Россия может выйти на плато по приросту заболеваемости COVID-19 в перспективе двух недель.

Как сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, при этом число новых заболевших может не превышать 9 тыс. человек в сутки.

Она выразила уверенность, что если россияне будут соблюдать меры, рекомендованные Роспотребнадзором, то рост заболеваемости коронавирусом в скором времени прекратится, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, работодателям Москвы следует разрешить родителям школьников младших классов работать дистанционно на время осенних каникул, сказала заместитель мэр Анастасия Ракова.

По ее словам, дошкольные учреждения во время школьных каникул будут работать по обычному графику.

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Роспотребнадзор выход на плато в 9 тыс. заболевших COVID-19 ожидается через пару недель

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Теги: Роспотребнадзор, коронавирус



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