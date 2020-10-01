В Москве родителям школьников могут разрешить работать удаленно в каникулы

Работодателям Москвы следует разрешить родителям школьников младших классов работать дистанционно на время осенних каникул, сказала заместитель мэр Анастасия Ракова.

По ее словам, дошкольные учреждения во время школьных каникул будут работать по обычному графику.

Ракова отметила, что сейчас власти города намерены максимально переводить учителей старше 65 лет на "удаленку", сообщает ТАСС.

Напомним, московские власти объявили о возвращении с понедельника, 28 сентября, ряда карантинных ограничений. Это связано с резким ростом новых случаев коронавируса в городе – накануне впервые с начала лета суточная заболеваемость превысила тысячу.