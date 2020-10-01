Силуанов: Отмена накопительной части пенсии - преждевременна

Судьбу накопительной части государственной пенсии можно будет решать только после запуска в стране добровольной системы накоплений.

Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов. "Людям надо создавать возможности, чтобы они накапливали себе на пенсию и имели после выхода на пенсию минимальное сокращение своих доходов. Поэтому давайте сначала создадим такую систему, а потом будем возвращаться к таким кардинальным предложениям", - сказал министр, пишет "Коммерсант".

Напомним, федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с инициативой отменить накопительную часть пенсии. Письмо с этим предложением направлено главе Правительства России Михаилу Мишустину. В ФНПР полагают, что при условии нахождения накопительной части в системе государственного обязательного пенсионного страхования нужно руководствоваться едиными нормами, а не применять для каждого элемента отдельные подходы.

Экономист, председатель комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям, член генсовета "Партии Дела" Владимир Гамза считает, что такая идея профсоюзников свидетельствует прежде всего о недоверии к государству.