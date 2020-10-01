В Telegram-каналах появились комментарии

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что теперь в Telegram-каналах доступна функция комментирования.

Для этого в канале нужно будет зайти на вкладку "обсудить". Нельзя будет оставить комментарий под одним постом, вместо этого будет общий чат.

Как отметил Дуров, это делает их похожими на групповые чаты. Новая функция позволит пользователям обмениваться стикерами, голосовыми сообщениями, гифками.

Напомним, в середине июня стало известно, что Роскомнадзор и Генпрокуратура отказались от блокировки мессенджера после двух лет нелегального положения сервиса в России.