В России подорожали сахар, подсолнечное масло и гречка

С 22 по 28 сентября в России ускорился рост цен на сахар, подсолнечное масло, гречку, огурцы и помидоры.

Как сообщили Накануне.RU в Росстат, сахар-песок подорожал на 3,1%. На 1,1% увеличились цены на подсолнечное масло - в 11 регионах оно подорожало на 2,5% и более. Куриное яйцо стало дороже на 0,7%, колбаса вареная и консервы овощные для детского питания — на 0,4%, консервы мясные, карамель, мука пшеничная и обед в столовой, кафе, закусочной — на 0,3%, рыба мороженая, масло сливочное, маргарин, сыры сычужные, печенье и крупа гречневая подорожали — на 0,2%. Цены на помидоры выросли на 2,3%, на огурцы — на 0,6%.

На 0,2% снизилась цена на мясо кур и пшено, на яблоки — на 3,0%, морковь — на 2,5%, капусту белокочанную — на 2,1%, лук репчатый — на 1,6%, картофель — на 1,3%. В среднем цены на плодоовощную продукцию снизились на 1,7%.

Как сообщалось, потребительские цены на продукты питания в России с начала года выросли на 3,9%, что в 3 раза больше, чем в ЕС (1,3%).

Больше всего в России подорожали фрукты - почти на 20% (в ЕС - на 8%), хлебобулочные изделия и крупы, а также сахар, джем, мед, шоколад и конфеты - на 6% (в ЕС - на 1%).

С начала года во всех странах ЕС потребительские цены на фрукты тоже заметно увеличились. Так, в Венгрии - на 41%, в Болгарии, Словении, Эстонии, Польше, Литве, Португалии – на 16-23%.