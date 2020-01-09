24 Июля 2020
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Политика В бывшем СССР
Протесты у здания администрации президента Абхазии (2020) | Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента Рауля Хаджимбы

Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента Рауля Хаджимбы - об этом стало известно только что, пишет Mash.

Ранее стало известно, что в Абхазии могут ввести чрезвычайное положение из-за захвата здания администрации президента в Сухуме.

Протесты у здания администрации президента Абхазии(2020)|Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Президент страны Рауль Хаджимба также призвал местных жителей не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие.

"Силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы. В случае необходимости мною будут приняты меры по введению в стране чрезвычайного положения", - отметил глава Абхазии.

Протесты у здания администрации президента Абхазии(2020)|Фото: Анжела Кучуберия / ТАСС

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Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента Рауля Хаджимбы

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Теги: Рауль Хаджимба, Абхазия, чрезвычайное положение, Сухум, оппозиция, госпереворот



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