Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента Рауля Хаджимбы

Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента Рауля Хаджимбы - об этом стало известно только что, пишет Mash.

Ранее стало известно, что в Абхазии могут ввести чрезвычайное положение из-за захвата здания администрации президента в Сухуме.

Президент страны Рауль Хаджимба также призвал местных жителей не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие.

"Силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы. В случае необходимости мною будут приняты меры по введению в стране чрезвычайного положения", - отметил глава Абхазии.