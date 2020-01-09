Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента Рауля Хаджимбы
Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента Рауля Хаджимбы - об этом стало известно только что, пишет Mash.
Ранее стало известно, что в Абхазии могут ввести чрезвычайное положение из-за захвата здания администрации президента в Сухуме.
Президент страны Рауль Хаджимба также призвал местных жителей не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие.
"Силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы. В случае необходимости мною будут приняты меры по введению в стране чрезвычайного положения", - отметил глава Абхазии.