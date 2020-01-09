Президент Абхазии может ввести в стране чрезвычайное положение

В Абхазии могут ввести чрезвычайное положение из-за захвата здания администрации президента в Сухуме, об этом на официальном сайте сообщил президент страны Рауль Хаджимба.

Хаджимба также призвал местных жителей не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие.

"Силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы. В случае необходимости мною будут приняты меры по введению в стране чрезвычайного положения", - отметил глава Абхазии.

Ранее в Сухуме протестующие взяли штурмом здание администрации президента. Они требуют признать недействительными результаты прошедших летом президентских выборов. В администрации президента Абхазии штурм назвали попыткой государственного переворота.

Отмечалось, что одним из инициаторов митинга является Ахра Авидзба, ранее требовавший отставки министра внутренних дел Абхазии Гарри Аршба. В 2019 году в Абхазии состоялись выборы президента, во втором туре которых победил с небольшим перевесом Хаджимба.