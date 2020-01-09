23 Июля 2020
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Происшествия Северо-Западный ФО В России
Лукойл (2019) | Фото:Накануне.RU

В Коми горит Ухтинский нефтеперерабатывающий завод "Лукойла"

В Ухте горит нефтеперерабатывающий завод компании "Лукойл".

Сообщается, что горит установка по переработке дизельного топлива. От хлопков в соседних зданиях были выбиты стекла.

Никакой угрозы для жителей Ухты нет, об этом сообщил на официальном портале республики Коми мэр Ухты Магомед Османов. Сейчас он находится непосредственно на месте аварии.

По его словам, сейчас создан оперативный штаб для решения вопросов, связанных с ликвидацией последствий ЧП.

"Место возгорания находится на окраине завода, в отдалении от жилых домов и мест массового скопления людей. В радиусе километра нет жилых домов. Единственное - в километре находится торговый центр "Ярмарка", мы подстраховались и эвакуировали из него людей", - сообщил мэр Ухты.

В данный момент сотрудники МЧС тушат пожар, также ждут пожарный поезд из Сосногорска.

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В Коми горит Ухтинский нефтеперерабатывающий завод "Лукойла"

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Теги: Ухта, нефть, завод, пожар, взрыв, Коми, Лукойл



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