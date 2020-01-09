Американские СМИ: "Самолет "Украинских авиалиний" сбили ПВО Ирана"

СМИ "штатов" сообщают, что самолет, который разбился под Тегераном 8 января, был сбит иранскими ПВО, об этом пишет Baza.

При этом американская пресса ссылается на то, что борт "Украинских авиалиний" был сбит по ошибке.

По данным из источников в спецслужбах, заокеанские "акулы пера" сообщают, что американские военные через спутник зафиксировали инфракрасные вспышки и сигналы включения радара иранской системы противовоздушной обороны "Тор".

Напомним, утром 8 января под Тегераном разбился самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ). Предварительно причиной катастрофы стало возгорание двигателя. МАУ озвучила число жертв - 167 человек. Но называются и другие данные. Большинство погибших были гражданами Канады и Ирана.

Ранее власти Ирана заявили, что версия теракта или попадания ракеты иранских ПВО не рассматриваются.