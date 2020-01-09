23 Июля 2020
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Политика В России В бывшем СССР
Александр Лукашенко на встрече с представителями российских СМИ (2018) | Фото: http://president.gov.by/

Лукашенко: "Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых"

Белоруссия не смогла договориться с Россией по поставкам нефти.

Как сообщает издание "Белта", президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что Москва хочет продавать Минску "черное золото" по ценам, которые выше мировых.

"Именно поэтому мы до сих пор с президентом России не договорились по нефти", - отметил Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что отказался от предложенных цен на нефть, поставив России ультиматум: либо нефть будет продаваться по мировым ценам, либо Минск найдет другого поставщика.

Лукашенко добавил, что нового поставщика уже определили, поэтому "запасной аэродром" уже готов.

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Лукашенко: "Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых"

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Теги: нефть, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, поставки



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