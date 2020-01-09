23 Июля 2020
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Общество В России
коллаж, киберугрозы, кибератаки, оборонные предприятия, АЭС, врач (2019) | Фото: Накануне.RU

Минпросвещения поддержало идею ввести в школах уроки кибербезопасности

Министерство просвещения РФ поддержало идею ввести уроки кибербезопасности в школах. Ранее с такой инициативой выступила председатель Комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина. Об этом сообщается на сайте ОП.
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Раздел о кибербезопасности будет введен в программу ОБЖ. Об этом Сутроминой в ответном письме сообщила директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Ирина Терехина.

Отмечается, что Комиссия ОП РФ провела исследование поведения и действий подростков в российском информационном пространстве. Особое внимание было уделено "кибербуллингу" (травле в интернете) и излишней открытости в интернете. Исследование длилось с января по сентябрь 2019 года.

Специалисты выявили 423 эпизода "кибербуллинга" в различных регионах России, которые получили широкий общественный резонанс. При этом целью 105 эпизодов стало реальное избиение слабого сверстника, фиксация этого на видео и публикация в открытом доступе, рассказала Сутормина в своем письме министру просвещения Ольге Васильевой.

Она подчеркнула, что чрезмерная открытость современных молодых людей в соцсетях является глобальной угрозой, так как они склонны делиться своими личными данными. Так, анализ открытых данных сообществ московских и подмосковных школьников показал, что у 90% из них на страницах в соцсетях можно найти геометки, то есть географические привязки к публикации, которые говорят о том, где она была сделана. А у половины подростков метка была найдена возле собственного дома. Многие выставляют личные фотографии, ценные покупки и т.п.

При этом с каждым годом возраст интернет-пользователей значительно снижается: сегодня уже 93% детей в возрасте 5-11 лет пользуются интернетом, а более 60% родителей вообще не имеют представления о том, чем там занимаются их дети.

Сутормина подчеркнула в письме, что в сложившейся ситуации школа должна стать серьезным помощником в распознании киберопасностей. По словам Терехиной, раздел в курсе ОБЖ будет называться "Безопасность в информационном пространстве". Школьники должны освоить основные информационные и компьютерные угрозы, "характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет, предупреждать риски и угрозы в интернете" и т.п.

Как ранее сообщало Накануне.RU, около 40 млн аккаунтов в российских соцсетях находятся под влиянием деструктивного контента, из них 7 млн - это подростки. Всего в России около 11 млн подростков.

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Минпросвещения поддержало идею ввести в школах уроки кибербезопасности

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Теги: школа, подростки, киберугрозы, кибербезопасность



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