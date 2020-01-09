В Тюмени остался в силе приговор стрелку, устроившему пальбу в ТЦ "Кристалл"

В Тюмени рассмотрена апелляция на приговор 27-летнему стрелку, устроившему пальбу в ТЦ "Кристалл", передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, сообщение о стрельбе поступило силовикам в 14.49 3 июля. Как оказалось, несколько посетителей ТЦ поссорились, после чего один из них открыл огонь из травматического оружия. В городе был введён план "Перехват". Позже стрелявшего и его подельников задержали, у одного из участников конфликта изъяли "травмат", который он передал другому злоумышленнику, и охотничий карабин. Стрелок уже в полиции заявил, что сожалеет о случившемся. В Союзе армян Тюменской области назвали случившееся "беспрецедентным проявлением беспредела".

За "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" злоумышленник наказан 11 месяцами исправительных работ с удержанием 15% дохода. По данным картотеки дел, Тюменский областной суд оставил вердикт в силе.