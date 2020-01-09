Коллегия Верховного суда РФ в закрытом режиме рассмотрит жалобу ФНС по делу о банкротстве "ЗиД"

27 января судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ рассмотрит кассационную жалобу ФНС по делу о банкротстве "Машзавода им Ф.Э. Дзержинского" ("ЗиД"), передает корреспондент Накануне.RU.

Заседание пройдет в закрытом режиме. ФНС требует введения обеспечительных мер в отношении имущества предприятия. Суть требований не раскрывается. Как сообщает Properm.ru со ссылкой на участников процесса, ФНС настаивает не только на введении обеспечительных мер, но и на запрете на приостановление рассмотрения дела о банкротстве в рамках уголовных дел, связанных с многочисленными хищениями на ЗИДе.

"Собеседники из числа кредиторов ЗиДа утверждают, что поскольку рассмотрение дела о банкротстве оборонного предприятия проходит в закрытом режиме, "представители сторон видят только печатные экземпляры материалов дела во время заседаний, на сайте суда документы не публикуются", - сообщает издание.

Напомним, конкурсный управляющий ЗиД Александр Еремин подписал приказ о простое предприятия с 11 ноября из-за снижения объема производства. С этого дня в стенах завода останутся только те, кто обеспечивает их электроэнергией и теплом. Рабочих отправят в отпуск с сохранением 2/3 зарплаты. Сообщалось, что этот приказ действует до Нового года. Позже 792 сотрудников завода должны будут уволить из-за ликвидации завода 6 апреля 2020 г.

В декабре стало известно, что счета завода были разблокированы. Ситуацию на предприятии обсудили на заседании в краевом минпромторге, во время которого представители ФНС заявили, что не настаивают на блокировке счетов.

В Перми противники закрытия завода провели митинг в поддержку предприятия, а также пикеты в Москве.