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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Марина Мартемьянова, ДТП в Белоярском, суд (2019) | Фото: Накануне.RU

Слишком мягкий: прокуратура обжаловала приговор уральской автоледи, наехавшей на девушек-пешеходов

На Среднем Урале прокуратура обжаловала приговор Белоярского районного суда в отношении женщины-водителя, сбившей в состоянии опьянения двух девушек. В надзорном ведомстве посчитали его слишком мягким.

Напомним, инцидент, о котором идет речь, случился в апреле прошлого года. По данным следствия, Марина Мартемьянова, выехав на автомобиле на встречную полосу, наехала на двух девушек-пешеходов 2001 года рождения, а одну из них затем переехала еще раз. После автоледи скрылась с места происшествия. В результате одной пострадавшей был причинен тяжкий вред здоровью, второй – средней тяжести.

суд по ДТП в Белоярском(2019)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, 30 декабря Белоярский районный суд назначил Мартемьяновой 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года. Прокуратура, внимательно изучив приговор, приняла решение обжаловать его в апелляционном порядке в Свердловский областной суд.

В надзорном ведомстве не согласились с квалификацией действий подсудимой, установленной судом первой инстанции, а также указали на чрезмерную мягкость наказания. Дата рассмотрения апелляции пока неизвестна.

Марина Мартемьянова, ДТП в Белоярском, суд(2019)|Фото: Накануне.RU

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Слишком мягкий: прокуратура обжаловала приговор уральской автоледи, наехавшей на девушек-пешеходов

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Теги: автоледи, суд, прокуратура, приговор



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