23 Июля 2020
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Общество В России Московская область
Утиные истории Скрудж Макдак (2016) | Фото:Disney

Стало известно имя жительницы Подмосковья, выигравшей в лотерею миллиард рублей

В новогоднем розыгрыше миллиарда рублей лотереи "Русское лото" победила жительница Московской области Надежда Бартош. Она стала первой россиянкой, выигравшей такую сумму в лотерею, сообщает пресс-служба распространителя государственных лотерей "Столото".

"Самый богатый победитель государственных лотерей объявился сразу после новогодних каникул, 9 января. Миллиардером оказалась жительница Подмосковья Надежда Бартош. Она приехала на оформление выигрыша в лотерейный центр "Столото" вместе с супругом и дочерью", - говорится в сообщении компании.

Выигрыш, отмечают в "Столото", стал рекордным за всю историю российских государственных лотерей. В розыгрыше приняли участие 53 614 853 билета. Выигрышный билет "Русского лото" номер 131626314944 Надежда Бартош приобрела в пятницу, 13 декабря, за семь минут до закрытия точки продаж лотерей в торговом центре в селе Юдино Одинцовского района Московской области. В первый день 2020 года в "Русском лото" помимо миллиардера появились еще 99 лотерейных миллионеров, 10 из которых уже приехали на оформление выигрыша, передает ТАСС.

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Стало известно имя жительницы Подмосковья, выигравшей в лотерею миллиард рублей

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Теги: надежда бартош, лотерея, русское лото, миллиард



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Развитие сюжета:

Ранее 14.01.2020 00:01 Мск "Столото" обвинили в мошенничестве из-за выигрыша в миллиард рублей
Ранее 10.01.2020 14:19 Мск Лотерейная миллиардерша выплатит 130 миллионов в бюджет Московской области

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