Суд вынес решение по стройке на полигоне Шиеса: оператору придется снести часть построек

Арбитражный суд вынес решение по иску представителей муниципального образования "Урдомское" к оператору ООО "Технопарк", процесс продолжался с февраля прошлого года. В результате суд удовлетворил иск частично, обязав арендатора полигона на Шиесе снести часть незаконно возведенных построек капитального типа, передает корреспондент Накануне.RU.

О ходе процесса и его итогах сообщили на своих страницах в соцсетях активисты, протестующие против планов возведения гигантского полигона близ станции Шиес в Архангельской области.

"Ходатайство "Технопарка" о проведении повторной экспертизы, поддержанное областной властью, было отклонено. На том же заседании в декабре представители "мусорной мафии" подали встречный иск, но суд отказал в его рассмотрении", - сообщается в паблике активистов "Поморье – не помойка!".

К сожалению, в администрации Урдомы пока никак не прокомментировали судебное решение.

Конфликт активистов и властей в Архангельской области против строительства полигона на станции Шиес (где изначально планировалось принимать и отходы из Московской области) начался в 2018 году, организованные и стихийные акции протеста продолжались практически весь минувший год. Масла в огонь конфликта подлила сама администрация Архангельской области и в частности губернатор Игорь Орлов, назвавший в одном из выступлений протестующих жителей "шелупонью".

В целом на сегодняшний день можно точно сказать, что протесты в Архангельске и части муниципалитетов региона против полигона в Шиесе стали самыми мощными проявлениями гражданской активности, но конфликты периодически вспыхивают и в других регионах. В Архангельской области этим планам воспротивились и часть депутатского корпуса, и чиновники муниципальной администрации на местах, в той же Урдоме.

О географии протеста, связанных с ходом и реализацией "мусорной реформы" в России, мы рассказывали здесь.