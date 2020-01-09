23 Июля 2020
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Общество Курганская область
деньги, зарплата (2016) | Фото:Накануне.RU

Курганец пожаловался, что его бабушке прибавили пенсию на 1 рубль

В группе "Типичный Курган" в соцсети "Вконтакте" днем 8 января появился анонимный пост. Неизвестный автор написал, что его бабушке в 2020 году повысили пенсию на 1 руб. 10 копеек.

Автор пишет, что у 75-летней женщины был шок.

"Принесли вчера пенсию с добавкой. Конечно, мы бабушке помогаем, и она не нуждается, но второй день плачет от обиды. Всю жизнь проработала с 15 лет и до самой пенсии, сейчас ей 75, льготами не пользуется уже давно", - написал аноним.

Также автор спрашивает куда обращаться по этому поводу и есть ли смысл в этом. В комментариях к посту автора сравнили со школьником, который не знает очевидных вещей.

"По поводу пенсий, наверное, в Пенсионный фонд обращаться нужно, нет? Что за глупый пост?", - написал Евгений.

Также жители Кургана в комментариях отметили, что пост похож на вброс, так как нет никаких официальных подтверждений слов, никаких фотографий, а сам пост опубликован анонимно.

В Пенсионном фонде РФ по Курганской области отметили, что прибавка всегда рассчитывается индивидуально и зависит от размера пенсии. В данном же случае, возможно, произошла какая-то ошибка и женщине, получающей пенсию, нужно обратиться в отделение ПФР, где ей все разъяснят и ответят на все вопросы.

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Курганец пожаловался, что его бабушке прибавили пенсию на 1 рубль

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Теги: Курган, Пенсионный фонд, пенсия, пост, аноним, Вконтакте



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