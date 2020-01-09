На Урале пытались уволить сотрудника кинотеатра за то, что в нем было мало отечественных фильмов

Свердловский областной суд восстановил в должности администратора кинотеатра "СовКино" в Богдановиче. Ранее, в августе 2019 года, сотрудница была уволена в связи с невыполнением норматива, возложенного на кинотеатр, в виде минимального объема киносеансов (не менее 50%) отечественных картин. В обязанности администратора кинотеатра входили: организация корпоративных просмотров, проведение театрализованных представлений и промоакций, а также размещение рекламы. Претензию выдвинул Федеральный Фонд социально-экономической поддержки отечественной кинематографии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, администратор кинотеатра подала иск в Богдановичский городской суд, в котором просила о восстановлении на рабочую должность, взыскании моральной компенсации с МАУК "Центра современной культурной среды городского округа Богданович" и оплате дней вынужденного прогула. Таким образом, она получила оплату за прогул в размере среднего заработка - 18 тыс. 386 руб. за вычетом предусмотренных законом налогов и сборов, моральную компенсацию в размере 2 тыс. руб. Также приказ о применении к администратору кинотеатра дисциплинарного взыскания в виде увольнения признан незаконным и ее восстановили в должности.

Руководство МАУК "Центра современной культурной среды городского округа Богданович" обжаловало решение в Свердловском областном суде, однако суд постановил, что руководством центра не было предоставлено администратору необходимых денежных средств и материально-технической базой. Вместо этого, для урегулирования кинопроката российских фильмов и анимации, билеты на сеансы, которые были отменены из-за отсутствия зрителей, еженедельно приобретались за счет работодателя. По словам самого администратора, реальная доля российского кино в зале северной части Богдановича, без ее вмешательства, составила бы 16,4%.

Как прокомментировал Накануне.RU российский кинокритик Виктор Мараховский, только киноцентры, созданные с государственной поддержкой, имеют право требовать, в качестве условий, объем показа отечественных картин не менее 50%. По его словам, только тогда, в случае невыполнения рабочих нормативов своей деятельности, сотрудника можно увольнять.

"Сейчас же, мы имеем случай, когда руководство конкретного администратора, видимо, не выполняло своих обязанностей и попыталось, вероятно, ее подставить, - говорит Виктор Мараховский. - В этом случае, я считаю, необходимо увольнять руководство. Потому что сам смысл поддержки со стороны государства киноцентров и центров современного искусства заключается в том, что государство может требовать, но за это оно обязано и платить. За свои деньги оно может все что угодно. Если оно не платит, тогда оно не может требовать от тех, кого не обеспечивало, выполнения норматива. Следовательно, руководство не может требовать от сотрудников этих центров выполнения тех же 50%".