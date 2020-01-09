МОК будет наказывать спортсменов за акции протеста во время Олимпийских игр

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) одобрил новые правила поведения спортсменов во время Олимпийских игр, которые вводят наказание за проведение ими акций протеста во время официальных церемоний и соревнований. Такое решение было принято в четверг на совместном заседании исполкома с комиссией спортсменов МОК, передает ТАСС.

Участникам Олимпийских игр отныне запрещено демонстрировать несогласие с тем или иным решением или политические взгляды на игровом поле, в Олимпийской деревне, во время церемоний награждения, открытия и закрытия Игр.

Спортсменам запрещено надевать символику политического характера, демонстрировать политические жесты, вставать на одно колено, нарушать протокол церемоний.

Свои взгляды спортсмен имеет право озвучить при общении с журналистами, на совещаниях команд и в социальных сетях.