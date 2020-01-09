23 Июля 2020
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Происшествия Пермский край
(2004) |

В Перми после отравления в кафе спорткомплекса "Олимпия" умер школьник

В Перми умер 11-летний школьник, отравившийся после обеда в спорткомплексе "Олимпия", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава.

Напомним, отравление произошло в ноябре. Пострадали 11 человек.

"27 декабря 11-летний мальчик умер", - сообщила Накануне.RU представитель пресс-службы министерства Алина Акопян.

Добавим, в середине ноября произошло еще одно крупное отравление. Случаи заболевания острыми кишечными инфекциями зарегистрированы 16-17 ноября. Все пострадавшие связывают заболевание с употреблением готового блюда, купленного в пермских кафе "О-fit" (улица Мира, 41) и кафе "Овсянка" (улица Ленина, 26). Все 35 пострадавших, у которых медики нашли в анализах ДНК Salmonella, были госпитализированы в инфекционные стационары Перми.

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В Перми после отравления в кафе спорткомплекса "Олимпия" умер школьник

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Теги: спорткомплекс Олимпия, отравление, школьник, смерть



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Развитие сюжета:

Ранее 10.01.2020 12:42 Мск Виновнику смерти 11-летнего школьника, отравившегося в кафе спорткомплекса "Олимпия", грозит до двух лет колонии

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