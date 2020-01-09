Оппозиция в Абхазии прорвалась внутрь здания администрации президента

В Сухуме протестующие взяли штурмом здание администрации Президента. Они требуют признать недействительными результаты прошедших летом президентских выборов.

В акции на данный момент участвуют больше тысячи человек. Люди уже ворвались в здание, их просят не громить кабинеты, пишет Baza.

Местные правоохранительные органы пока не применяют силу к демонстрантам. При этом СМИ сообщают о нескольких пострадавших.

В администрации президента Абхазии штурм назвали попыткой государственного переворота.

Отмечалось, что одним из инициаторов митинга является Ахра Авидзба, ранее требовавший отставки министра внутренних дел Абхазии Гарри Аршба.

В минувшем году в Абхазии состоялись выборы президента, во втором туре которых победил с небольшим перевесом действующий президент Рауль Хаджимба.