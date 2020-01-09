23 Июля 2020
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В Хабаровске митингуют против нового губернатора

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Происшествия В бывшем СССР
В столице Абхазии местные жители взяли штурмом здание местной администрации Президента (2020) | Фото: telegram.org/baza

Оппозиция в Абхазии прорвалась внутрь здания администрации президента

В Сухуме протестующие взяли штурмом здание администрации Президента. Они требуют признать недействительными результаты прошедших летом президентских выборов.

В акции на данный момент участвуют больше тысячи человек. Люди уже ворвались в здание, их просят не громить кабинеты, пишет Baza.

В столице Абхазии местные жители взяли штурмом здание местной администрации Президента(2020)|Фото: telegram.org/baza

Местные правоохранительные органы пока не применяют силу к демонстрантам. При этом СМИ сообщают о нескольких пострадавших.

В администрации президента Абхазии штурм назвали попыткой государственного переворота.

Отмечалось, что одним из инициаторов митинга является Ахра Авидзба, ранее требовавший отставки министра внутренних дел Абхазии Гарри Аршба.

В минувшем году в Абхазии состоялись выборы президента, во втором туре которых победил с небольшим перевесом действующий президент Рауль Хаджимба.

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Оппозиция в Абхазии прорвалась внутрь здания администрации президента

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Теги: абхазия, администрация президента, штурм



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