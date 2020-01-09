На Южном Урале осужден директор ЧелЖБИ-1 за сокрытие налоговых денег

На Южном Урале осужден директор предприятия "ЧелЖБИ-1" за сокрытие налоговых денег.

С 2017 по 2018 год директор скрыл деньги фирмы, на которые должно было быть наложено взыскание, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

До этого было вынесено решение о взыскании с "ЧелЖБИ-1" недоимки по налогам и были выставлены инкассовые поручения на бесспорное взыскание и перечисление в бюджет более 3,5 млн руб.

Это преступление выявили сотрудники полиции. Суд приговорил директора к штрафу в размере 300 тыс. руб.