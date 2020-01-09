"Это просто подачки!" Студентов и многодетных освободили от части налогов

Пока Владимир Путин готовится задать курс на борьбу с бедностью в очередном послании Федеральному собранию, Правительство подготовило гражданам весьма символичный подарок.

С 1 января расширился перечень освобождаемых от НДФЛ доходов граждан, но вместо снижения налогового бремени для широкого круга россиян с небольшим уровнем доходов, список носит весьма ограниченный характер, в него включена, например материальная помощь студентам, аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажерам до 4 тыс. руб. за календарный год, также от НДФЛ освободили доходы пострадавших в ЧС в 2019 год, доходы в виде задолженности по кредитам, признанным безнадежными к взысканию, не будут брать налог с господдержки многодетным семьям на погашение ипотеки, с ипотечных каникул и с единовременной выплаты педагогам по госпрограмме 2020-2022 гг., об этом заявлено на официальном сайте Федеральной налоговой службы.

Отметим, что эти меры были анонсированы Владимиром Путиным в предыдущем послании Федеральному собрани

Также там информируют, что больше не нужно предоставлять налоговые декларации о предполагаемом доходе физлиц по форме 4-НДФЛ. Меняется и порядок расчета авансовых платежей по НДФЛ у индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. По итогам отчетных периодов они будут исчислять сумму авансовых платежей самостоятельно, исходя из фактически полученных доходов и налоговых вычетов, а не на основании налоговых уведомлений об уплате НДФЛ, рассчитанного налоговым органом с предполагаемого дохода.

Изменения коснулись и недвижимости. Так, при продаже такого имущества, поставленного на кадастровый учет, в течение года стоимость по нему берется на дату постановки на кадастровый учет. Также с налогового периода 2019 года устраняется возможность двойного налогообложения при исчислении НДФЛ с полученного в дар имущества.

В контексте борьбы с бедностью, которую анонсировало Правительство несколько лет назад, и ожиданий от очередного "социального" послания президента Федеральному собранию, эта новость может стать одним из предметов гордости власти, но едва ли это возможно занести в отчет о "прорывах" в области социальной политики, об этом заявил Накануне.RU экономист, экс-зампред Счетной палаты Юрий Болдырев.

"Нет, это, конечно, не прорыв. Дело в том, что это такая достаточно мелкая подачка в условиях, когда в целом бедные у нас продолжают платить налог существенно больший, чем богатые. Эта фантастическая, фундаментальная несправедливость сохраняется. Богатые не платят в социальные и пенсионные фонды, а бедные - платят. И власти сейчас бросают "подачку", а через какое-то время начнут говорить, что денег же не хватает? Не хватает - мы вам и так много дали", - отметил он.

По его словам, для реальной борьбы с бедностью меры должны быть другие, необходимо преодолевать социальное расслоение и запускать экономический рост. "А этого тоже не происходит. Производительность экономики не запускается. Никакого станкостроения, машиностроения нет", - считает эксперт.

"Обсуждение этих мер [отмены НДФЛ для отдельных категорий] подобно следующему: алчный барин все не то, что съел, а все попрятал в свои личные амбары, а холопам оставил крохи на столе. И вот с трех крошек разрешил налог не платить. На фоне того оскорбительного дискурса, который нам спустили, обсуждать серьезно эти подачки нельзя. Это все равно что трагикомедия. Масштаб ресурсов, которые в наглую присваиваются, не направляются ни в помощь населению, ни на развитие, огромен, но они это просто прячут по своим амбарам, спрятанным, к тому же, на территориях противника. В этом случае обсуждать налог "на третью крошку" просто унизительно и недостойно", - заключил экономист Юрий Болдырев.