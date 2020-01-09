23 Июля 2020
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хоккей, ворота (2019) | Фото:Накануне.RU

Евгений Малкин попал в символическую сборную десятилетия по версии Международной федерации хоккея

Форвард клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин включен в символическую сборную десятилетия по версии Международной федерации хоккея. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на сайте организации.
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Кроме него в символическую сборную попали финский вратарь Пекка Ринне, канадские защитники Дрю Даути и Ши Уэбер, а также канадский нападающий Сидни Кросби и швед Вильям Нюландер.

Напомним, в прошлом году стало известно, что у Евгения Малкина, много лет выступавшего за сборную России, есть американское гражданство. Сам игрок не стал этого отрицать.

Из-за этого российские коммунисты обратились в Министерство спорта РФ с требованием лишить Малкина звания заслуженного мастера спорта России "за его беспринципность".

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Евгений Малкин попал в символическую сборную десятилетия по версии Международной федерации хоккея

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Теги: Малкин, хоккей, символическая сборная



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