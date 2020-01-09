23 Июля 2020
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Политика В России
ЗРК &quot;Кинжал&quot; (2019) | Фото:archive.mil.ru

Путин понаблюдал за запуском "Кинжала" с борта крейсера в Крыму

Президент России Владимир Путин понаблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов".

В маневрах, которые проходят в Черном море, задействованы более 30 кораблей, подводная лодка и свыше 40 летательных аппаратов.

Глава государства наблюдал за запуском гиперзвуковой ракеты "Кинжал", находясь на борту крейсера у берегов Крыма, передает РИА Новости. Запуск проводился парой истребителей МиГ-31К.

В мае 2019 года Владимир Путин отправился осмотреть "Кинжал" в сопровождении шести Су-57. Истребители сопровождали "борт номер один" во время поездки президента РФ в Астраханскую область.

Ранее сообщалось, что гиперзвуковая противокорабельная ракета авиационного базирования "Кинжал" проходит опытно-боевую эксплуатацию в Южном военном округе. Пока у оружия только один носитель - специальным образом модернизированный стратосферный перехватчик МиГ-31К. Это связано с большим весом и габаритами "Кинжала" - МиГ-31 разрабатывался для применения дальнобойных тяжелых ракет Р-37 класса "воздух-воздух".

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Путин понаблюдал за запуском "Кинжала" с борта крейсера в Крыму

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Теги: владимир путин, кинжал, учения



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